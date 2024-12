Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, an den Alpen etwas Schnee; -1 bis +4 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es wechselnd bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Später kann es an den Alpen etwas Schneeregen oder Schnee geben. Es wird windig. Die Höchstwerte erreichen minus ein bis plus 4 Grad. In der Nacht schneit es gebietsweise bei Werten um ein Grad. Bis Montag bleibt es wechselhaft mit etwas Schnee, später auch Regen. Am Dienstag meist trocken, in Alpennähe auch freundlicher. Aber windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 06:00 Uhr