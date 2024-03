Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Wolken, Sonne und örtlichen Schauern, 5 bis 10 Grad. In der Nacht klar, später örtlich Nebel bei Tiefstwerten um Minus 1 Grad. Morgen und auch am Wochenende nach örtlichem Nebel oft Sonnenschein, am Sonntagnachmittag von Südwesten her Schauer, Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 07:00 Uhr