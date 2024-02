Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, windig. Zwischendurch Sonne. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen meist trocken und besonders in Unterfranken sowie an den Alpen immer wieder sonnig. Am Aschermittwoch vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen. Am Donnerstag unterschiedlich bewölkt, mit längerem Sonnenschein in Schwaben und Oberbayern. Tageshöchstwerte 4 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 10:00 Uhr