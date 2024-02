Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit Schauern und sehr windig. Zwischendurch ab und zu etwas Sonne bei 5 bis 10 Grad. Die Aussichten: Morgen meist trocken und in Unterfranken sowie an den Alpen immer wieder Sonne. Am Aschermittwoch vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen. Am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt. Tageshöchstwerte 4 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 06:00 Uhr