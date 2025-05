Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, vereinzelt Schauer, 13 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen Sonne und häufig lockere Wolken. Sonst wechselnd bewölkt. An den Alpen und im Osten sind auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Stark böiger Wind. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Die Aussichten: Morgen erst sonnig, später Quellwolken. Am Dienstag noch verbreitet sonnig, am Mittwoch wieder wechselhafter, Höchstwerte 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 10:00 Uhr