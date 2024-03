Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig, teilweise Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: Es bleibt wechselhaft und windig, mit Regen- Schnee und Graupelschauern bei maximal 4 bis 9 Grad. Im Tagesverlauf kann es mitunter sonnige Abschnitte geben. In der Nacht teilweise Frost. Die weiteren Aussichten: Morgen klingen die Schauer ab. Im Süden recht freundlich. Am Mittwoch kommt von Westen her neuer Regen. Ab Dienstag wieder wärmer bei 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 06:00 Uhr