Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig bei maximal 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit kurzen sonnigen Abschnitten im Osten und Nordosten. Am Nachmittag immer wieder Regen. Es weht ein starker, teils böiger Wind bei 15 bis 21 Grad. Morgen in Alpennähe trocken, später Schauer oder Gewitter. An Christi Himmelfahrt wechselhaft. Am Freitag sonniger und wärmer, bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 10:00 Uhr