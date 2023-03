Das Wetter in Bayern: Wechselhaft und windig bei 2 bis 7 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreik legt bundesweit große Teile des Verkehrs still

Berlin: In der Nacht hat einer der größten Warnstreiks der letzten Jahre in Deutschland begonnen. Zehntausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst und bei der Bahn legen ihre Arbeit nieder. Deshalb fahren kaum Fern- und Regionalzüge. Auch an den meisten Flughäfen gibt es keinen Betrieb. Unter anderem in Bayern wird auch der Öffentliche Nahverkehr bestreikt. Erwartet werden lange Staus auf den Straßen. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die Verhandlungsführerin der Kommunen, Welge, sagte in der Bayern-2-Radiowelt, der Wunsch nach einem Inflationsausgleich sei verständlich. In der geforderten Dimension sei das aber nicht machbar. Die Arbeitgeber bieten bisher 5 Prozent und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 08:00 Uhr