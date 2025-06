Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig bei 19 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden noch sonnig, später einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 27 Grad. In der Nacht in der Südhälfte teils gewittriger Regen bei 17 bis 11 Grad. Am Pfingst-Wochenende weiter wechselhaft mit Schauern und Gewittern, erst am Pfingstmontag freundlicher. Maximal 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 11:00 Uhr