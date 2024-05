Das Wetter in Bayern: wechselhaft und teils gewittrig, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern. Am Vormittag in Teilen Südbayerns länger sonnig. Sonst oft bewölkt mit schauerartigen, örtlich gewittrigen Regenfällen bei maximal 16 bis 24 Grad. Am Nachmittag im Süden auch kräftige Gewitter. Die weiteren Aussichten: Bis zum Mittwoch oft bewölkt und gebietsweise gewittriger Regen bei 12 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 10:45 Uhr