Das Wetter in Bayern: wechselhaft und stürmisch bei 9 bis 13 Grad

17.02.2022 06:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Wolken, etwas Sonne und kurzen Schauern. Dabei lebhafter Wind von Westen, es sind Sturmböen zu erwarten. Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Bergland oberhalb 800 Meter, im nördlichen Franken auch im Flachland. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Morgen in Franken etwas Regen, im Süden freundlich bei 10 bis 16 Grad. Am Samstag oft heiter, an den Alpen auch Schauer, am Sonntag wolkig und etwas Regen bei 5 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 06:00 Uhr