Das Wetter in Bayern: wechselhaft und schwülwarm bei 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechsel von Sonne und Wolken bei 19 bis 24 Grad. Vereinzelt Schauer und später vor allem im Allgäu teils kräftige Gewitter. In der Nacht weiter teils kräftige Regenfälle bei Tiefstwerten von 14 bis 8 Grad. Morgen und am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. An Fronleichnam weitere schauerartige Regenfälle und Gewitter, ab und zu Sonne. Etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 14:45 Uhr