Das Wetter in Bayern: wechselhaft und kühl mit Regen, Schnee und Graupel

Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Wolken, Sonne und teils gewittrigen Regen-, Schnee- oder Graupel-Schauern. Bei maximal 4 bis 8 Grad recht windig. In der Nacht zunächst weitere Schauer und Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen dann überwiegend trocken und im Süden recht freundlich. Am Dienstag viel Sonne und auch wieder deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 07:00 Uhr