Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, Tiefstwerte um 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils regnerisch, örtlich neblig. Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad. Im Tagesverlauf Sonne, Wolken und Regen bei lebhaftem Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Alpen. Höchstwerte heute zwischen 12 und 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 01:00 Uhr