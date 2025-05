Das Wetter in Bayern: wechselhaft, teils stürmisch bei 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen Regen, sonst Schauer und vereinzelt Gewitter. Es bleibt windig, bei 14 bis 20 Grad. Morgen an den Alpen und im Südosten regnerisch, sonst meist trocken. Ab Freitag viel Sonne, bei 22 bis 28 Grad. Am Samstag bis zu 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 15:00 Uhr