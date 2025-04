Das Wetter in Bayern: wechselhaft, später Schauer, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute vielerorts mehr Sonne als Wolken, am Vormittag an den Alpen vereinzelt Schauer. Im Lauf des Tages und am Abend vor allem im Süden und Teilen Frankens Schauer und Gewitter bei maximal 16 und 22 Grad. In der kommenden Nacht dann dicht bewölkt, teilweise kräftiger Regen und Gewitter. Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad. Morgen weiterhin stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Ab Freitag Auflockerung und weniger Regen. Am Samstag vereinzelt Schauer, ansonsten überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 06:00 Uhr