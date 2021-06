Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, örtlich aber auch Regenschauern und Gewittern. 18 bis 23 Grad. In der Nacht zeitweise klar bei 13 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten bis Montag: Meist freundlich und trocken und mit 21 bis 29 Grad wieder wärmer. Am Montag dann bis 31 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 15:00 Uhr