Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, örtlich Schauer, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei sehr lebhaften Winden. Örtlich Schauer. Mitunter sonnige Abschnitte, besonders in der zweiten Tageshälfte im Süden. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen viele Wolken und zeitweise Regen. In Südbayern auch länger anhaltende Regenfälle. Tageshöchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 07:00 Uhr