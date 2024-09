Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, nur kurze sonnige Abschnitte, teils gewittrige Schauer und lebhafter Wind bei 16 bis 20 Grad. Auch in der Nacht wechselhaft, Tiefstwerte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: In den folgenden Tagen wenig Änderung, besonders im Süden auch ab und zu Sonne. Am Donnerstag noch kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 12:15 Uhr