Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen

Das Wetter in Bayern: Heute meist bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Regen, örtlich auch mit Gewittern. Temperaturanstieg auf 17 bis 22 Grad. In der Nacht anfangs im Süden noch Regen und Gewittern; sonst meist trocken, Tiefstwerte um 12 Grad. In den kommenden Tagen oft bewölkt, zeitweise gewittriger Regen. Morgen und am Donnerstag auch etwas Sonne, Höchstwerte 15 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2024 09:45 Uhr