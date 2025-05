Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, aber auch Regen

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit etwas Sonne im Osten und Nordosten. Hier und dort nass. Es weht ein starker, teils böiger Wind bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht im Norden aufkommender Regen. 8 bis 14 Grad. Morgen in Alpennähe trocken, später Schauer oder Gewitter. An Christi Himmelfahrt wechselhaft. Um 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 11:00 Uhr