Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Südosten länger sonnig, sonst teils Wolken, teils Sonne mit einzelnen Schauern und Gewittern - vor allem im Norden schauerartiger Regen. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar, örtlich anfangs noch Schauer oder Gewitter. Tiefsttemperaturen um 13 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag meist freundlich. Werte bis zu 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 06:00 Uhr