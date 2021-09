Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei 20 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nachmittags kommen dunkle Quellwolken auf und es gibt Schauer und lokal auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen sonniger und meist trocken, es gibt nur lokale Schauer. Am Montag nach Nebel recht sonnig, am Dienstag von Westen her bewölkt mit ersten Schauern. Höchstwerte 17 bis 23 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2021 06:00 Uhr