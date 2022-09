Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Schauern und Gewittern bei 18 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Im Norden auch länger Regen. Südlich der Donau zunächst noch teils sonnig. Höchstwerte bei 18 bis 25 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft mit Schauern und teils starkem Regen. Insgesamt deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 06:00 Uhr