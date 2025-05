Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Schauern, höchstens 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, wenige Schauer in der Südhälfte. Bis zum Abend mehr Wolken und dann auch im Norden Frankens ein paar Tropfen. Im Osten teils lebhafter Wind. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht stark bewölkt und im Osten Regen bei 14 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen zunehmend freundlich. Am Samstag sonnig und sehr warm bei Werten bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 12:00 Uhr