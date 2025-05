Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend Wechsel aus Wolken und Sonne mit wenigen Schauern. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht in Gebirgsnähe vorübergehend etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Morgen meist trocken und oft sonnig. Am Samstag viel Sonne und am Sonntag wechselhaft. Höchstwerte 21 bis 28, am Samstag bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 15:00 Uhr