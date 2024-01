Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regenfällen, Höchstwerte 6 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, der im Lauf des Tages nachlässt. Sehr windig, örtlich mit stürmischen Böen. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Regen in der Rhön, dem Frankenwald, dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald. In der Nacht kaum noch Regen. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt und vielerorts trocken. Am Wochenende trüb mit Regen, später Schnee. Am Sonntag nur noch minus 3 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 06:00 Uhr