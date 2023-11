Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regenfällen, Höchstwerte 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, dabei windig mit starken Böen, vereinzelt auch freundliche Abschnitte. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Nachts vereinzelte Schauer, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen meist bewölkt und gelegentlich Regen, südlich der Donau auch freundliche Abschnitte. Am Dienstag trüb und zeitweise Regen. Am Mittwoch oft freundlich, in Alpennähe auch Schnee. Höchstwerte zunächst 5 bis 12 Grad, am Mittwoch nur noch 0 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 10:00 Uhr