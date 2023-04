Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden ab und zu Sonne. Sonst bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Sehr lebhafter Wind bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen bei 5 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt mit weiteren Regenfällen. Am Montag südlich der Donau noch Regen und Schnee, sonst Wetterbesserung. Am Dienstag in ganz Bayern trocken und zeitweise sonnig. Tageshöchstwerte 3 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 10:00 Uhr