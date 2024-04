Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: Im Südosten noch trocken. Sonst von Westen her Regen. Bei 11 bis 19 Grad sehr windig. In der Nacht insbesondere im Süden noch Schauer. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich bei 18 bis 24 Grad. Am Wochenende viel Sonne und noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 15:00 Uhr