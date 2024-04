Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: In Teilen Ober- und Niederbayerns noch freundliche Abschnitte. Sonst bewölkt und erst in Franken, dann auch im übrigen Bayern Regen. Bei 11 bis 19 Grad recht windig. In der Nacht im Süden noch Schauer bei Werten um 8 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich bei 18 bis 24 Grad. Am Wochenende oft länger sonnig und noch wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2024 12:15 Uhr