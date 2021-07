Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen und einzelnen Gewittern bei 20 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen und einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht erst noch Regen und Gewitter, später Auflockerungen; Tiefstwerte 14 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Unterschiedlich bewölkt, teils sonnig, vereinzelt aber auch Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad, am Dienstag bis 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2021 15:00 Uhr