Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen oder Schnee bei maximal 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist bewölkt, gebietsweise regnet es, in höheren Lagen schneit es auch. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht klingen die Schauer ab, dann teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Mancherorts Nebel. Abkühlung auf 0 bis -4 Grad, stellenweise glatte Straßen. Morgen und am Sonntag ähnlich bei Höchstwerten bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 12:00 Uhr