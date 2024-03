Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Regen, Graupel und Schnee

Das Wetter in Bayern: tagsüber wechselhaft mit Regen, Schnee und Graupel. Windig und kühl bei 4 bis 8 Grad. Im Laufe der Nacht meist trocken, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die weiteren Aussichten: Zu Wochenbeginn meist freundlich und allmählich wärmer. Nach einem sonnigen Dienstag, zieht am Mittwoch von Westen her neuer Regen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 10:00 Uhr