04.08.2023 11:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen, teils als Schauer oder Gewitter. In der Mitte Bayerns mitunter sonnige Abschnitte. 17 bis 22 Grad. In der Nacht vom Alpenrand bis nach Niederbayern teils länger anhaltende Regenfälle. Tiefstwerte um 13 Grad. Am Wochenende und am Montag weiterhin unbeständig mit Regen bei maximal 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2023 11:00 Uhr