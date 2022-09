Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen bei 13 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen bei 13 bis 17 Grad und lebhaftem Wind. Im Norden Frankens und der Oberpfalz wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, später örtlich Schauer. In der kommenden Nacht an den Alpen zeitweise Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und am Sonntag überwiegend bewölkt mit Schauern. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Tageshöchstwerte zwischen 7 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 06:00 Uhr