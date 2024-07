Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Gewittern, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Mehr Wolken als Sonne, von Südwesten her örtlich Regen und Gewitter, für Unterfranken gilt eine Warnung vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht verbreitet Regen. Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen im Süden noch durchwachsen und teils nass, im Norden freundlicher. Temperaturen bis 23 Grad. Ab Sonntag sonniger, bei bis zu 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 09:00 Uhr