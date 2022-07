Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Gewittern bei bis zu 28 Grad.

Klimaschutz-Demonstranten haben 2022 mehrer hundert Straßen blockiert

Berlin: Klimaschutzdemonstranten haben in diesem Jahr bundesweit hunderte von Straßen blockiert. Das ergab eine Umfrage der "Welt am Sonntag" bei den Polizeibehörden der Länder. Das Bündnis "Letzte Generation" organisierte demnach seit Anfang des Jahres besonders viele Aktionen in Berlin und Hamburg, dort wurden weit mehr als 100 Blockaden gezählt, in Bayern waren es 8. Die Mitglieder kleben sich teilweise die Hände am Asphalt fest und sorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr. Die Gruppe fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. CDU-Generalsekretär Czaja fordert, gegen die Demonstranten härter durchzugreifen. Sie sollten genauso wie Hooligans konsequent und solange wie möglich in präventiven Gewahrsam genommen werden, so Czaja in der "Welt am Sonntag".

