Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Gewittern bei 20 bis 27 Grad

Gewitter-Superzelle richtet im Oberland erhebliche Schäden an

Weilheim: Eine sogenannte Gewitter-Superzelle ist am Abend über das nördliche Oberland gezogen und hat große Schäden verursacht. Betroffen waren vor allem die Kreise Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau. Dort kam ein Mann ums Leben, Die Polizei ermittelt, ob sein Tod mit dem Unwetter zu tun hat. Durch das Unwetter lösten sich Dachziegel, Hagelkörner beschädigten Fassaden und Autos und verstopften Gullys. Die Wassermassen liefen in Keller und Wohnungen, Straßen wurden überschwemmt und landwirtschaftliche Flächen zerstört. Auch in Berlin tobten heftige Unwetter. Am Flughafen BER kam es zu zahlreichen Verspätungen. - In der Hauptstadt tagt heute der Innenausschuss. In einer Sondersitzung befassen sich die Abgeordneten mit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Unter anderem geht es um die Frage, ob der Bund künftig mehr für den Katastrophenschutz tun sollte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 07:00 Uhr