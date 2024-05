Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Gewittern bei 16 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag im Süden sonnige Abschnitte. Sonst oft bewölkt mit Schauern und teils gewittrigen Regenfällen bei maximal 16 bis 24 Grad. Am Nachmittag kräftige Gewitter im Süden mit starkem bis stürmischem Wind. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch oft bewölkt und teils gewittriger Regen bei 12 bis 21 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 11 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 06:00 Uhr