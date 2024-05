Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, im Süden freundlich, 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, im Süden länger sonnig. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht vereinzelt Schauer bei 11 bis 6 Grad. Am Wochenende wird es freundlicher, am Sonntag bleibt es meist trocken. 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 15:00 Uhr