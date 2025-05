Das Wetter in Bayern: wechselhaft, Höchstwerte 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zum Teil regnerisch, von Westen her ab und zu Auflockerungen. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 13 Grad. Morgen südlich der Donau gebietsweise schauerartiger, örtlich gewittriger Regen. Ansonsten im Tagesverlauf sonnige Abschnitte. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 15:00 Uhr