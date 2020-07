Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, gebietsweise regnet es. Später gibt es sonnige Abschnitte und wieder einige Schauer und Gewitter. Der Wind frischt in Böen stark auf bei maximal 21 bis 26 Grad. Morgen heiter bei 24 bis 29 Grad. Am Dienstag sonnig und heiß bei 28 bis 35 Grad. Am Mittwoch im Süden Schauer und Gewitter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 06:00 Uhr