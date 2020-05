Das Wetter in Bayern: wechselhaft, bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Sonne und Wolken, in der zweiten Tageshälfte von Westen her zunehmend regnerisch. Höchstwerte zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht kaum noch Regen und teils klar, Tiefstwerte um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt, gebietsweise Regen, vor allem in Alpennähe. Am Sonntag überwiegend freundlich. Am Montag wieder wechselhaft. Höchstwerte bis 18 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 10:15 Uhr