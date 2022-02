Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei Temperaturen bis acht Grad

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer. Sehr windig bei 3 bis 8 Grad. In der Nacht besonders in Alpennähe etwas Schneeregen oder Schnee, Tiefstwerte +1 bis -2 Grad. Morgen am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald einzelne Schneeschauer, sonst trocken und zunehmend freundlich. Sonntag und Rosenmontag viel Sonnenschein. Mitunter lebhafte Winde. Tageshöchstwerte 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 15:00 Uhr