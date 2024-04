Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten bei sehr lebhaftem Wind. Zwischendurch einzelne Schauer bei 9 bis 15 Grad. In der Nacht erst länger klar, später zunehmend bewölkt. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen und am Donnerstag wechselhaft mit gebietsweise Regen. Am Freitag freundlicher und dann auch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 16:00 Uhr