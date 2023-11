Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft und recht windig bei 8 bis 13 Grad. In der Nacht einzelne Schauer. Tiefstwerte um 4 Grad. - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen im Oberallgäu, im Kreis Lindau und in Teilen des Ostallgäus. Die Aussichten bis Samstag Meist bewölkt und regnerisch, an den Alpen auch mal länger sonnig bei 6 bis 11 Grad. Ab Freitag noch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 12:00 Uhr