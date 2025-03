Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten noch freundlich. Später wie im übrigen Bayern bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Kommende Nacht meist klar bei plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen und am Freitag nach Frühnebel teils bewölkt, teils sonnig und bei 9 bis 18 Grad wieder milder. Zum Wochenende wird es wieder unbeständig mit Regen, in den Bergen Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 06:00 Uhr