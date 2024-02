Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und vereinzelt etwas Regen. Tageshöchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Freitagnachmittag Regen. Am Samstag bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2024 09:45 Uhr