Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, gelegentlich Regen, in Schwaben etwas freundlicher bei Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht örtlich noch Regen bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen wird es teils wolkig teils freundlich, am Freitag ab dem Nachmittag Schauer. Es wird noch milder, die Temperaturen steigen auf 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 06:00 Uhr